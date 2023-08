Schwester Andrea Pannier gibt ihre ambulanten Patienten an das DRK ab

Ambulanter Pflegedienst in Gräfenhainichen

Gräfenhainichen/MZ - Andrea Pannier ist in Gräfenhainichen und den umliegenden Ortsteilen der Heidestadt gut bekannt. Schon zu DDR-Zeiten als Gemeindeschwester tätig, hat sie kurz nach der politischen Wende den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und den gleichnamigen ambulanten Pflegedienst gegründet. Vier Jahrzehnte lang betreut sie gemeinsam mit ihren Mitarbeitern mehrere hundert pflegebedürftige Menschen in der Region. Nun aber möchte die 61-Jährige etwas kürzer treten und zieht sich ab Februar aus dem ambulanten Bereich ihrer Tätigkeit zurück.