Schwenk zu Armin Laschet für Wittenberger CDU

Wittenberg/MZ

- Die Würfel sind gefallen, nach einer ziemlich wilden Woche: Armin Laschet dürfte Kanzlerkandidat der Unionsparteien werden. Das Duell Laschet gegen Markus Söder ist mit großer Aufmerksamkeit verfolgt worden - und gerade im Osten mit einiger Sympathie für den Ministerpräsidenten aus Bayern. Wie wird das Ergebnis in der Region beurteilt? Nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass sich Reiner Haseloff, Ministerpräsident, Wittenberger und Wahlkämpfer, klar für Söder ausgesprochen hatte.

Laschet eine Chance geben

Das tat die Junge Union ebenfalls. Auch im Kreisverband gab es offenbar eine Pro-Söder-Stimmung: „Wir haben nicht abgestimmt“, erklärt dessen Vorsitzender Nico Elsner, „aber zunächst war einiger Frust zu spüren.“ Inzwischen sind sich die jungen Christdemokraten aus dem Landkreis einig, „Armin Laschet eine Chance zu geben“.

Er regiere, so Elsner, schließlich ziemlich erfolgreich in Nordrhein-Westfalen, im bevölkerungsreichsten Land der Republik. Elsner sagt auch: „Im Nachhinein weiß ich nicht, ob Söder tatsächlich die richtige Wahl gewesen wäre.“ Und überhaupt: Es komme nicht nur auf Umfragen, sondern auf Inhalte an. Da müsse Laschet nun liefern: „Wir brauchen ein Programm.“

Dass es bei den „Großen“ ebenfalls „Ambitionen gab, Söder zu favorisieren“, räumt Bettina Lange, die Kreisvorsitzende der CDU, ein. „Aber die Entscheidung ist gefallen. Wir nehmen sie an und reihen uns ein.“ Große Diskussionen bei der Wittenberger Basis gebe es nun nicht mehr. Die Kür sei sicherlich nicht ganz glücklich gelaufen, „aber wir hatten zwei starke Kandidaten und es ist ja gut, die Wahl zu haben“.

Dass sie selber eher dem Mann aus Nordrhein-Westfalen zuneigt, daraus macht Lange keinen Hehl: „Mir ist meine CDU näher als die CSU. Ich habe mir das Ergebnis so gewünscht. Und schließlich sind wir die stärkere Schwester.“ Im Übrigen werde Laschet oft unterschätzt: Der Mann habe „Steher-Qualitäten“.

Heilfroh, dass der Konflikt beigelegt ist, ist der Fraktionschef der CDU im Kreistag, Christian Tylsch: „Das Hin und Her war nervig und unnötig“ befindet er. Beide „können Kanzler“, so Tylsch, „sonst wären sie keine Ministerpräsidenten in so großen Bundesländern“. Man überzeuge durch gute Arbeit, nicht aber durch unnötige Personaldiskussionen, schreibt der Christdemokrat der Union ins Stammbuch. Nun gelte es, zusammenzustehen.

Stimmungsbilder seien da, Umfragen, die Söder deutlich vorne sahen, müssten zur Kenntnis genommen werden, ergänzt Tylsch, nur dürften sie nicht alleiniges Kriterium für Entscheidungen sein. Dass der Osten dazu neigt, Söder den Vorzug zu geben, begründet der Landratskandidat mit Erfahrungen: „Der Osten ist mit Kollegen aus Bayern immer gut gefahren.“ Nicht so stabil sei hingegen der Draht nach NRW.

Bekannt für klare Worte

Sepp Müller, Bundestagsabgeordneter und Mitgliederbeauftragter des Kreisverbandes, führt die Söder-Neigung darauf zurück, dass der Ministerpräsident aus Bayern für klare Worte bekannt sei. Die Mehrheit des Kreisverbandes sei für Markus Söder gewesen, er selbst ebenfalls: „Man spürt eine Woche danach eine gewisse Traurigkeit“, räumt er ein. Aber ebenso einen „Ansporn, jetzt das Kanzleramt zu verteidigen“.

Laschet führe immerhin erfolgreich und geräuschlos eine schwarz-gelbe Koalition mit einer Stimme Mehrheit: „Schwarz-gelb ist auch meine Wunschkoalition“, blickt Müller auf die Bundestagswahl im September. Er habe die „wilde Woche“ im Übrigen als „sehr intensiv“ erlebt: „Das hat Spaß gemacht.“