Schwelbrand sorgt für Feuerwehreinsatz bei SKW

Noch bis zum 27. Juli will SKW Piesteritz die alljährliche Generalrevision durchführen. Am Mittwoch hat es einen Zwischenfall gegeben.

Wittenberg/MZ - Ein Zwischenfall ereignete sich am Mittwoch bei SKW Piesteritz in Wittenberg. Wie Unternehmenssprecher Christopher Profitlich auf Nachfrage der MZ mitteilte, war es im Rahmen der derzeit durchgeführten Generalrevision an einem Schalldämpfer „zu einem kleinen Schwelbrand“ von Isoliermaterial gekommen. „Der Brandherd ist gelöscht. Die Wartungsarbeiten werden fortgesetzt“, erklärte Profitlich gegen 18 Uhr.