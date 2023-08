Ein flugunfähiger Turmfalke wird in der Wittenberger Innenstadt entdeckt. Durch schnelles Handeln eines Gastwirts und einen kurzen Aufenthalt in der Tagestierklinik kann das Tier wieder freigelassen werden.

Wittenberg/MZ - Als Lucja Siwek-Singh einen flugunfähigen Falken in der Wittenberger Fußgängerzone entdeckte, zögerte er nicht lange: Er wickelte den desorientiert wirkenden Vogel, der panisch mit den Flügeln schlug, in eine Tischdecke und ließ ihn in einem Karton zur Ruhe kommen. „Für mich war es selbstverständlich, dass ich dem Tier helfe“, erklärt der Tierfreund, der zugleich auch Inhaber des Restaurants „Markt Neun“ ist. Am Samstag zur besten Mittagszeit hat der gebürtige Inder beobachtet, wie der junge Falke gegen ein Fenster am Wittenberger Einkaufszentrum prallte und benommen zu Boden fiel.