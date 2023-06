Gymnasiasten aus Halle absolvieren gegenwärtig ein Projekt namens „Herausforderung“ am Großen Lausiger Teich. Was es damit auf sich hat.

Schüler pflegen Seezugänge am Lausiger Teich

Einer der Seezugänge ist bereits freigelegt, am gestrigen Montag war der zweite an der Reihe.

Pretzsch/MZ - Das Projekt nennt sich „Herausforderung“. Und eine solche dürfte es tatsächlich sein. Ein Gymnasium aus Halle stellte Schülern die Aufgabe, eine Woche lang mit 120 Euro auszukommen, pro Person. Wie das funktionieren kann, darüber sollen sich die Heranwachsenden Gedanken machen – und sie in die Tat umsetzen. Die Idee von Henrik, Konstantin und Moritz dürfte zu den Ungewöhnlicheren zählen. Die drei Jungs aus Halle schickten eine Anfrage an die Betreiber des Campingplatzes und Wohnmobilhafens „Am großen Lausiger Teich“. Inhalt: „Können wir eine Woche günstig übernachten?“ Als Gegenleistung wird angeboten, ein bisschen anzupacken, also ehrenamtliche Arbeit zu leisten.