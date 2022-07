Schulen im Kreis Wittenberg mit Berufswahlsiegel rezertifiziert

Vertreter der Schule an der Lindenallee in Gräfenhainichen sowie Kollegen des Paul-Gerhardt-Gymnasiums und des Wittenberger Lucas-Cranach-Gymnasiums nehmen Urkunde in Empfang.

Wittenberg/MZ - Es war eine kleine, aber feine Runde im Beratungsraum des Landratsamtes in der Wittenberger Breitscheid-Straße: Landrat Christian Tylsch (CDU) zeichnete Schulen aus, die die Rezertifizierung mit dem Berufswahlsiegel geschafft hatten und nun eine weitere Periode dieses Siegel tragen können. So waren Vertreter der Schule an der Lindenallee in Gräfenhainichen genauso wie Kollegen des Paul-Gerhardt-Gymnasiums und des Wittenberger Lucas-Cranach-Gymnasiums eingeladen, die Urkunde in Empfang zu nehmen. Auch die Projektleiterin Annette Eschner, aus Zeitz angereist, wohnte der Veranstaltung bei.