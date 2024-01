Eine Freiheitsstrafe von vier Jahren erhält ein Mann aus Eritrea, der zuletzt in Wittenberg wohnt. Die Kammer sieht sexuelle Nötigung und Vergewaltigung als erwiesen an.

Schuldig in beiden Fällen - In Wittenberg lebender Flüchtling muss hinter Gitter

DESSAU/WITTENBERG/MZ. - Ein zuletzt in Wittenberg lebender Flüchtling aus Eritrea muss für vier Jahre hinter Gitter. Vor dem Landgericht wird er der sexuellen Nötigung und der Vergewaltigung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung schuldig gesprochen. Damit folgt die Kammer dem Antrag der Staatsanwaltschaft nahezu vollumfänglich. Richterin Anja Wiederhold hält sich in ihrer Begründung recht kurz: „Dem ausführlichen Plädoyer der Staatsanwältin ist kaum etwas hinzufügen.“