Als Optionen stehen eine Fusion des Cranach- und des Luther-Melanchthon-Gymnasiums in Wittenberg oder die Einführung von Schuleinzugsbereichen zur Diskussion.

Das Lucas-Cranach-Gymnasium in Wittenberg

Wittenberg/MZ - Am Mittwochabend hat sich nun auch der Fachausschuss mit der Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung befasst, also mit dem avisierten Prüfauftrag in Sachen Gymnasien. Wie berichtet steht entweder eine Fusion von Cranach- und Luther-Melanchthon-Gymnasium oder aber das Einrichten von Einzugsbereichen für die Gymnasien im Kreis zur Debatte.