Mutmaßlich mit einer Schreckschusswaffe sollen Jugendliche vor einem Imbiss in Piesteritz geschossen haben. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Schüsse vor Imbiss in Wittenberg: Jugendliche im Visier der Ermittler

Wittenberg/MZ - Vor einem Imbiss in der Dessauer Straße in Wittenberg soll es Schüsse – mutmaßlich mit einer mit einer Schreckschusspistole – gegeben haben. Wie die Polizei der MZ bestätigte, habe sich der Vorfall bereits vor anderthalb Wochen, am 18. Februar, zugetragen. Die Polizei selbst hatte den Vorfall nicht kommuniziert und bestätigte diesen erst auf Anfrage der Mitteldeutschen Zeitung.