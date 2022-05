Schöner Schlagabtausch im Clack-Theater Wittenberg

Im Clack-Theater wird „Skätsch me if you can“ gefeiert. Was in der jüngsten Regiearbeit von Stefan Schneegaß zu erleben ist.

„Skätsch me if you can“, so lautet der Titel eines neuen Programms im Clack-Theater Wittenberg, dessen Premiere jetzt gefeiert wurde - hier zu sehen: Anne Roemeth, Ralph Richter und Andreas Klopp.

Wittenberg/MZ - Zum Lachen geht’s nicht in den Keller, sondern die Treppe hoch! Auch wenn Schauspieler Ralph Richter diese Erkenntnis erst am Ende einer gelungenen Premiere verkündete, hatte sich das Publikum bereits vor der Vorstellung pünktlich eingefunden und vor allem darauf eingelassen - auf Neues, Unbekanntes. Mit der Show „Skätch me if you can“ liefert Stefan Schneegaß seine jüngste Regiearbeit ab und ist vor der Show mindestens so hibbelig wie die Besucher gespannt sind. Besonders vor einer Truppe Bauarbeiter, die wohl zu einem Firmenausflug unterwegs ist, hat er Respekt.