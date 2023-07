Schon wieder hat es in Wittenberg einen Unfall mit einer Radfahrerin gegeben. Die Frau musste ins Krankenhaus. Warum E-Bikes gefährlicher für die Fahrer sind als andere Räder und was Tobias Trabitz vom Wittenberger Polizeirevier rät.

Wittenberg/MZ - Am Mittwoch gegen 14.20 Uhr befuhr eine 59-jährige Fahrerin mit ihrem Pkw in Wittenberg die Straße Am Alten Bahnhof und überquerte die Kreuzung mit der Dobschützstraße geradeaus weiter in die Lucas-Cranach-Straße. Beim Einfahren in die Lucas-Cranach-Straße kollidierte sie mit einer 47-jährigen Radfahrerin, welche rechts neben ihr in die gleiche Richtung fuhr.