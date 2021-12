Schmuckgeschäft in Wittenberg schließt

Wittenberg/MZ - Wittenberg verliert ein weiteres alteingesessenes Fachgeschäft. Steffi und Reinhard Lohmann hatten am gestrigen Mittwoch in der Collegienstraße zum letzten Mal die Tür ihres Schmuck- und Uhren-Ladens für die Kundschaft geöffnet.

Irgendwann muss Schluss sein

„Es ist nie der richtige Zeitpunkt. Aber irgendwann muss eben mal Schluss sein“, erklärt die Inhaberin. Es sei nicht einfach, nach so vielen Jahrzehnten aufzuhören, „und meine Kunden tun mir schon leid“. Dennoch freue sie sich auf den Ruhestand, sagt Steffi Lohmann: „Ich kann schließlich nicht mehr alles im Galopp erledigen.“

Sie ist 66 Jahre alt, ihr Mann 71. Beide haben mit Herzblut das Geschäft geführt, das mehr als 30 Jahre existiert hat. „Danke“ steht groß an der Tür geschrieben, gerichtet insbesondere an die Stammkundschaft, die die Treue gehalten hat in guten wie in schlechten Zeiten. Nicht wenige sind in den vergangenen Tagen noch einmal vorbeigekommen, um sich zu verabschieden.

„Ich erkenne die Leute an ihrem Schmuck“, bemerkt die Wittenbergerin, die über die Jahre viele schöne Stücke verkauft hat, die zuvor mit Sorgfalt ausgewählt worden waren. Exklusive Exemplare sind meist Einzelstücke gewesen, damit sie eben exklusiv bleiben. Das Sortiment entscheidet über den Erfolg. „Man muss die Kundschaft im Blick haben. Sie aber auch ein bisschen fordern, Neues wagen“, erklärt Reinhard Lohmann: „Das hat immer funktioniert.“

Überhaupt können und wollen die beiden Geschäftsleute nicht klagen. Es lief insgesamt gut - mit Höhen und Tiefen. Der Fachhandel stehe ganz sicher unter Druck, nicht zuletzt durch das Internet. Aber gerade bei Schmuck in höheren Preislagen wollen die Leute wissen, was sie kaufen, wollen probieren und sehen, ob es tatsächlich passt.

Mitte der 1980er Jahre übernommen

Reinhard Lohmann ist studierter Ökonom, der vor der Wende bei der Handelsorganisation Konsum gearbeitet hat. Seine Frau lernte im Schmuckgroßhandel und war dort zunächst tätig. Sie übernahm dann bereits Mitte der 1980er Jahre das Schmuckgeschäft von Ursula Jädicke am Markt, einer der ältesten Schmuckläden der Stadt. „Wir haben damals von der Plastiknadel bis zum Brillantring alles verkauft.“

Die Entscheidung, nach der Wende das Geschäft nahtlos weiterzuführen, fiel nicht allzu schwer. Die Lieferanten änderten sich, die Kundschaft blieb. Reinhard Lohmann stieg mit ein, zeitweise hatten beide zwei Läden in Wittenberg, einen am Markt, den anderen in der Jüdenstraße. Aber das war dann doch zu viel, zumal noch zwei kleine Kinder zu versorgen waren. Im Sortiment kamen Uhren hinzu, später Edelsteine, Vitrinen im Wörlitzer Hotel „Zum Stein“. Schwerpunkt blieb indes der Goldschmuck. „Wir sind in kleinen Schritten nach vorn gegangen. Das war unser Prinzip“, sagen die Lohmanns.

Kein Nachfolger in Sicht

Jetzt nehmen sie Abschied von ihrem Geschäft, das sich seit 2013 in der Collegienstraße befand, nicht zuletzt wegen der Kundenströme, die sich mit dem „Arsenal“ verändert haben. Ein Nachfolger hat sich nicht gefunden, leider.

Die Gefahr, dass das Paar nun an Langeweile leidet, besteht nicht. Er ist Hobbyornithologe, sie malt und will sich mit dem Kreieren von Edelsteinschmuck beschäftigen. Sie stellen es sich nett vor: „Ich gehe meine Runde und erfasse Brutvögel, meine Frau macht Skizzen.“