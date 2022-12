Schmiedeberger Adventsmarkt Anker in verrückter Zeit

Eisenmoorbad lädt nach zwei Jahren Corona-Pause wieder zum Adventsmarkt am Kurhaus ein. Wie die Pläne sind und was geboten wird.

Ein Bild aus vergangenen Tagen: So wie damals soll auch jetzt wieder Weihnachtsstimmung am Kurhaus aufkommen.

Bad Schmiedeberg/MZ - Wenn schon auf dem Marktplatz in Bad Schmiedeberg kein Weihnachtsmarkt stattfindet in diesem Jahr, den Adventsmarkt der Kur GmbH wird es wieder geben. Und zwar in gewohnter Form und zur gewohnten Zeit. Das kündigt Kurdirektor Deddo Lehmann an.