Kemberg/MZ. - Zu einer Geldstrafe in Höhe von 1.200 Euro wurde unlängst ein in Kemberg lebender Mann vor dem Amtsgericht in Wittenberg verurteilt.

Ihm ist vorgeworfen worden, einen Schlagring und ein Elektroimpulsgerät, einen so genannten Taser, besessen zu haben. Beides wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft bei einer Durchsuchung des Hauses in einem Schrank im Wohnzimmer gefunden und sichergestellt. Beides sei verboten laut Waffengesetz.

Dass es sich um keinen vorsätzlichen Verstoß handele, wandte unterdessen die Verteidigung bei der Verhandlung ein. Vielmehr habe sein Mandant Taser und Schlagring schon sehr lange besessen. Ihm sei im Übrigen nicht bewusst gewesen, dass es sich um verbotene Gegenstände handele.

Der zurzeit arbeitslose Angeklagte selbst erklärte bei Gericht in Wittenberg: „Die Sachen lagen irgendwo im Schrank. Ich wusste gar nicht mehr wo.“

Als Zeuge sagte ein Polizeibeamter aus, der bei der Durchsuchung anwesend war: „Es ging um Rechentechnik, die wir gesucht haben“, erklärte er. Bei der Gelegenheit seien die zwei Waffen entdeckt worden, und zwar im Schubfach im Hängeschrank in der Wohnstube.

Ob der Taser zu dem Zeitpunkt funktionstüchtig gewesen sei, wie der Verteidiger fragte, wisse er nicht mehr. Die Staatsanwaltschaft sieht den Vorwurf des vorsätzlichen Verstoßes gegen das Waffengesetz bestätigt. Dass der Angeklagte bestreitet, gewusst zu haben, dass es sich um verbotene Dinge handele, sei eine Schutzbehauptung. Dass der Mann nicht vorbestraft sei, spreche zu seinen Gunsten. Gefordert wurde eine Geldstrafe in Höhe von 90 Tagessätzen je 15 Euro.

Zum Vorsatz gehöre Wissen und Wollen, argumentierte indes der Verteidiger. Das jedoch sei zu bezweifeln. Zudem habe sein Mandant den Besitz eingeräumt und bereitwillig kooperiert. 60 Tagessätze zu je 15 Euro seien daher ausreichend.

Richter Ronald Waltert verurteilte den Angeklagten wie erwähnt zu 60 Tagessätzen je 20 Euro. Die Umstände wiesen auf vorsätzliches Handeln hin, sagte er und nannte das Rotlichtmilieu: „Das spricht dafür, sich so etwas zuzulegen. Und das kriegt man nicht überall an der Straßenecke.“

Weil nicht klar war, ob der Taser noch funktionierte, habe er die Geldstrafe leicht reduziert.