Schlager-Duo Spielberg tritt im Clack-Theater in Wittenberg auf

Wittenberg/MZ - Diesmal laden Spielberg nicht in ihre Musikscheune nach Bräsen, sondern ins Wittenberger Clack-Theater. Am kommenden Mittwoch, 4. Mai, wollen sie mit ihren Fans und vielen weiteren neugierigen Schlagerfreunden und Gästen an dem Abend ihr neues Album feiern. Für die Premiere ihrer siebten CD versprechen sie ein Feuerwerk an Emotionen, Ideenreichtum, Stimmung, Gefühlen und Entertainment, kurz Lebenslust. Denn „Lebenslust“ ist der Titel ihres neuen Albums.

Viele Facetten des Lebens

Als „musikalisches Bilderbuch des Lebens“ beschreiben die beiden Vollblutmusiker ihr Album, das alle Facetten des Daseins streift und verdeutlicht, „dass sich der Weg auch mal wie ein Kopfsteinpflaster anfühlen kann“. Der Party-Dance-Kracher „Mit Abstand die beste Party“, die Ballade „Hab ein Herz für Deine Kinder“ oder die Unplugged Version von „Hallo Leben“ sind ein Querschnitt der Vielfalt von „Lebenslust“.

Dabei haben Spielberg inhaltlich und musikalisch durchaus auch Neuland betreten. So arbeiteten sie mit einigen neuen Autoren wie Sabine Andres, „Ab sofort beginnt ein neues Leben“, Eckhard Bieker, „Hab ein Herz für Deine Kinder“ oder Sängerkollegin Annemarie Eilfeld, „Goldene Wolken“ und „Vorhang auf“, zusammen. Die Titel sind im modernen Schlagersound komponiert und arrangiert, wobei die musikalische Handschrift vom Erfolgsproduzenten Helly Kumpusch stammt.

In schwierigen Zeiten

Das CD-Album ist in einer Zeit entstanden, die für Musikbusiness und Veranstaltungswesen keinen Raum ließ. Spielberg dazu: „Die wirtschaftlichen Durststrecken haben wir mit artfremden Tätigkeiten überbrückt. Auch das hat uns im Leben vorangebracht und bestärkt, dass es immer weitergeht, wenn man an sich glaubt.“ Sie sprechen dabei von Liebe, Musik und Humor als dem Kraftstoff des Lebens. „Wenn auch der Tank hin und wieder auf Reserve lief, so war es die Lebenslust und unverdrossene Zuversicht, die uns angetrieben hat“, versichert Silke Spielberg. Mit ihrer CD wollen sie nun gern auch ihr Publikum Kraft und Zuversicht gepaart mit Humor tanken lassen.

Beginn der Album-Release-Party ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Tickets im Clack-Theater Wittenberg, Markt 1, unter Telefon 03491/459245 oder www.clack-theater.de.