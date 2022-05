Schlager-Duo Spielberg stellt neues Album in Wittenberg vor

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Am Sonntag steigt die Album-Release-Party zum neuen Werk „Lebenslust“ im Wittenberger Clack-Theater. Karten sind aktuell noch verfügbar.

Silke und Dirk Spielberg stellen an diesem Sonntag in Wittenberg ihr neues Album vor.

Wittenberg/MZ/cus - Sie hatten alles vorbereitet und sich schon so auf den Abend des 4. Mai im Clack-Theater Gäste gefreut. Doch dann hat es Spielberg zwei Tage zuvor die Sprache verschlagen. Nicht, weil sie so überrascht waren, sondern wegen einer Erkältung. Da Silke und Dirk Spielberg nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Leben ein Paar sind, betraf der Stimmenverlust gleich beide. Damit war die Vorstellung ihres neuen Albums erst einmal verschoben, denn nur Einspielungen von diesem, das kommt bei einer Party mit ihnen für Spielberg überhaupt nicht in Frage.