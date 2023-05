Am Montagabend greift eine 21-jährige Frau zwei weitere Frauen in Gräfenhainichen an. Eines der Opfer wurde danach medizinisch versorgt.

Gräfenhainichen/MZ - Am Montag, den 29. Mai kam es gegen 20.40 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle in Gräfenhainichen in einer Gruppe von zehn Personen zu einer verbalen Auseinandersetzung. Darüber informiert das Wittenberger Polizeirevier in einer Pressemitteilung.

In der weiteren Folge der Auseinandersetzung griff demnach eine 21-jährige Frau zwei 26 und 34 Jahre alte Frauen mit Schlägen und Tritten an. Die beteiligten Frauen wurden leicht verletzt, weshalb sich eine Geschädigte von Rettungskräften medizinisch versorgen ließ. Eine Strafanzeige wegen Körperverletzung wurde erstattet.