Neuzugang Scheue, aber extrem putzige „Gundis“ sind in den Wittenberger Tierpark eingezogen

Es ist Frühling und die Bewohner des Tierparks werden wieder aktiver, so wie die Erdmännchen. Jetzt zeigt sich auch eine neue Tierart den Besuchern. Was die kleinen Nager so alles draufhaben.