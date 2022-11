Scheinbar psychisch kranker Mann attackiert Passanten in Wittenberg

Danach lief der Mann auf die Schienen und wurde fast von einem Zug überfahren. Am Tag danach gab es einen weiteren Vorfall in der Lutherstadt.

WITTENBERG/MZ - Ein 35-jähriger Mann hat in Wittenberg ohne ersichtlichen Grund mehrere Menschen angegriffen und verletzt und ist fast von einem Zug erfasst worden. Wie die Polizei mitteilte, sei der Mann aus Mecklenburg-Vorpommern am Montagmittag auf dem Weg vom Krankenhaus zur Gaststraße auf Menschen losgegangen. Dabei seien Passanten teils leicht verletzt worden. Außerdem soll der Mann mehrere Fahrzeuge beschädigt haben.

Eine Polizeistreife fand den Täter wenig später auf den Gleisen der Bahnstraße. Da sich ein Personenzug näherte, wurde er von den Beamten lautstark aufgefordert, die Gleise zu verlassen. Der Zug musste eine Notbremsung einleiten. Kurz bevor die Lok den Täter erfasste, sprang der von den Gleisen und wurde von den Beamten zurückgezogen. Der Zug kam erst etwa 50 Meter hinter der Beinahe-Unfallstelle zum Stillstand. Personen kamen nicht zu Schaden und der Zug konnte wenige Minuten später die Fahrt fortsetzen.

Der 35-Jährige wurde unter polizeilicher Begleitung in eine medizinische Einrichtung verbracht. Gegen ihn läuft nun ein umfangreiches Ermittlungsverfahren wegen mehrfacher Körperverletzung und Sachbeschädigung sowie Hausfriedensbruch.

Am Dienstag war die Polizei mit einer weiteren psychisch auffälligen Person beschäftigt. Dieses Mal war gegen 12 Uhr ein Mann gesichtet worden, der in der Wittenberger Eichstraße Schilder von Straßenlaternen riss. Den mutmaßlichen Täter, einen 31-Jährigen aus Bayern, fanden die Beamten aufgrund von Zeugenbeschreibungen in der Puschkinstraße. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Weil er psychisch auffällig gewesen sei, habe man ihn per Rettungswagen in eine Klinik bringen lassen, hieß es.