Erneut lassen sich Unbekannte am Haus Markt 3 aus. Bis vor kurzem hingen dort Karikaturen gegen Putin und dessen Krieg in der Ukraine.

Schaufenster in Wittenberger Altstadt beschmiert

Sachbeschädigung an zentralem Gebäude

Schmiererei am Markt 3

WIttenberg/MZ/IRS - Die Schaufenster des historischen Gebäudes Markt 3 im Wittenberger Zentrum sind erneut von Unbekannten beschädigt worden. An einer der Scheiben prangte am Montagmorgen eine Variante des Antikriegs-Slogans „Stell dir vor...“ Die Farbschmiererei fand keine drei Wochen nach der Tat vom 11. Januar statt. Damals waren Scheiben angeschlagen bzw. zerkratzt worden, der Eigentümer erstattete Anzeige. Die Auslage war 2022 und bis in den Januar hinein Ausstellungsort für teils drastische Plakatkunst gegen Putin und dessen Überfall auf die Ukraine.