Schaufenster in Wittenberg mutwillig beschädigt

Wittenberg/MZ - In der Wittenberger Innenstadt sind die Schaufensterscheiben eines leerstehenden Geschäftes beschädigt worden, es handelt sich um das frühere Kaufhaus am Markt. Die Polizei bestätigte am Montag auf Anfrage entsprechende MZ-Informationen; im regulären Pressebericht des Polizeireviers war die Tat nicht verzeichnet. Laut Sprecherin Cornelia Dieke laufen Ermittlungen wegen Sachbeschädigung, nachdem am Freitagnachmittag eine Strafanzeige eingegangen war, und zwar über das so genannte e-Revier, also auf elektronischem Weg. Demnach wurde die Tat bereits zwischen Donnerstag, kurz nach Mitternacht, und Freitag, 0 Uhr, begangen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 7 Tage >>testen<<.