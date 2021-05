Scharfer Start am 23. Juli in Elster und Piesteritz?

Wittenberg - Die Fußball-Verbandsliga könnte mit dem Eröffnungsspiel am 23. Juli starten. Doch selbst die Auftaktpartie - traditionell bestreiten die beiden Neulinge das erste Spiel - ist unklar. Farnstädt steht dabei das Heimrecht zu. Aber es fehlt der passende Konkurrent, weil es dieses Mal nach dem freiwilligen Verzicht von Tangermünde nur einen Aufsteiger in die höchste Spielklasse das Landes geben wird.

„Wir haben jetzt ganz andere Sorgen“, sagt am Donnerstag auf MZ-Anfrage Stephan Gräfe. Nach Angaben des Staffelleiters werden am 2. Juni in Neugattersleben den Vereinen zwei Modelle vorgestellt.

Englische Wochen möglich

In der Variante eins würden in einer 19er-Staffel eine Hin- und Rückrunde - das sind 38. Spieltage - ausgetragen werden. Mit dem 19. Spieltag würde laut dem Entwurf Mitte Dezember die Winterpause beginnen, die dann am 11. Februar 2022 endet. Am 25. Juni wäre die Saison dann vorbei. Der Auftakt jetzt im Juli könnte dabei Debatten auslösen.

„Ein späterer Start ist auch möglich, dann kämen aber englische Wochen hinzu“, erklärt Gräfe. Und diese Wochenspieltage sind nicht wirklich beliebt. Bei einer Umfrage des Internetportals „fupa“ fand dieses Modell aber trotzdem große Zustimmung. Es gibt ein klares Votum für den Verbleib im bisherigen Spielbetrieb, also mit einer eingleisigen Verbandsliga. 49 Prozent der über 600 Teilnehmer wählten unter mehreren Varianten diese Möglichkeit aus.

Allerdings setzen die Vertreter des Landkreises Wittenberg - Eintracht Elster und FC Grün-Weiß Piesteritz - geschlossen auf die Variante zwei. Bei diesem Vorschlag würde die Liga in zwei Staffeln aufgeteilt, in der jeweils eine Hin- und Rückrunde absolviert werden. Der Saisonstart würde hier erst Ende August erfolgen. Sei aber früher möglich, wie Gräfe betont.

Wochenspieltage müssen nach seinen Angaben unter normalen Bedingungen nicht mit eingeplant werden. Nach 14 Spieltagen endet die Hinrunde am 12. Dezember. Ende Februar würde dann der Spielbetrieb beider Staffeln wieder aufgenommen. Nach Beendigung der 18 Spieltage erfolgt dann eine Meister- bzw. Abstiegsrunde mit weiteren zehn Spieltagen.

„Diese Variante ist zeitgemäß“, sagt dazu Elsters Cheftrainer Tobias Klier. Genügend Zeit zur Vorbereitung und keine englischen Wochen werden als Vorteile genannt. Allerdings betont Klier auch, dass sein Verein mit beiden Varianten leben könnte. Bei der Aufteilung der Teams droht aber den Fans ein Event wegzubrechen: das Kreisderby. Territoriale Aufteilungen sind nichts Neues.

Das gibt es seit Jahren im Landespokal. Und da landet Elster meist im Nord- und Piesteritz im Südtopf. Trotzdem plädiert auch Maik Trollmann für zwei Staffeln. Einen Saisonsonstart in der Urlaubszeit lehnt der Sportliche Leiter vom FC Grün-Weiß ab. Der Experte setzt auf den Zeitfaktor für „eine ordentliche Vorbereitung“.

Die braucht eigentlich auch der Verband. Denn noch ist völlig unklar, wie die ordnungsgemäße Durchführung eines Meisterschaftsspiels aussehen soll. „Wir sind auf die Vorgaben der Landespolitik angewiesen“, sagt Gräfe.

Klier droht mit Rücktritt

„Kommt die Testpflicht, beende ich meine Karriere“, erklärt Klier schon mal am Donnerstag kategorisch. „Wer soll das bezahlen?“, fragt sich der Coach und sieht für die Vereine eine Belastung, die schnell in die Tausende gehen könnte. Klier befürchtet auch, dass sich die Kosten für die Fans drastisch erhöhen würden. „

Eintrittspreis plus Geld für den Test summieren sich schnell auf zehn Euro“, rechnet Klier vor, und hält unter diesen Umständen so genannte Geisterspiele auch in der Verbandsliga für möglich. Darüber hinaus ist auch noch nicht geklärt, wer die Tests durchführen oder kontrollieren soll.

„Das wird ein sehr großer Aufwand“, ist sich Trollmann sicher. Es müsse geklärt werden, wer „die Kosten“ übernimmt. (mz)