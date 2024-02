Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ. - Mit einer neuen Reihe sollen besondere Räume und Ecken im Wittenberger Schloss und in der Schlosskirche zum Klingen gebracht werden. Darüber informiert Sarah Herzer, Dozentin am Evangelischen Predigerseminar und Schlosskirchenkantorin. Die Reihe trägt den Titel „SchlossMusik“ – Klang und Raum. Zum Auftakt am Samstag, dem 17. Februar, gestaltet die Pianistin Heloïze Magdalena Palmer aus Halle in der Aula des Predigerseminars ein geistliches Konzert.