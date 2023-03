Bei 13 Grad werden die ersten Runden im Kneipp-Becken am Kurhaus absolviert. Reichlich Publikum wohnt der Veranstaltung bei.

Saison in Bad Schmiedeberg beginnt mit Anwassern

Bad Schmiedeberg/MZ - Das sind schon fast Wohlfühl-Temperaturen: Bei 13,2 Grad sind am Mittwoch, kurz nach 14 Uhr, zwei Herren und eine Dame ins Kneipp-Becken am Kurhaus gestiegen, um das so genannte Anwassern zu zelebrieren. Die drei hatten viel Publikum bei ihren drei Runden, die sie tapfer absolvierten.