Ohne Führerschein gefahren Sagt der Angeklagte aus Oranienbaum-Wörlitz die Wahrheit? Gericht will neue Zeugin hören

Ein Mann aus Oranienbaum-Wörlitz will nicht für zehn Monate in Haft. Er gibt Unwissenheit vor. Das Gericht will nun, dass seine Bewährungshelferin aussagt.