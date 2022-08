Säge-Künstler sind zurück beim Skulpturenwettbewerb in Tornau

Beim Holzskulpturenwettbewerb in Tornau kreischen endlich wieder die Kettensägen. Was diesmal anders gewesen ist und wer am Ende gewonnen hat.

Tornau/MZ - Beim 21. Holzskulpturenwettbewerb an „Weichers Mühle“ im Heidedorf Tornau lief es so, als hätte es die zweijährige Pause gar nicht gegeben. In der Nacht vor der Eröffnung am Samstag ging noch ein Platzregen über der Dübener Heide nieder, so dass auch möglichen Staubwolken durch die vielen Zuschauer vorgebeugt war. Optimale Bedingungen also für die Zuschauer, die trotz der Zwangspause wieder zahlreich auf die Holzskulpturenwiese strömten. Lange war offengeblieben, ob der beliebte „Internationale Holzskulpturenwettbewerb“ in diesem Jahr stattfinden oder ausfallen würde. „Wir haben vorher hin und her überlegt, ob wir es machen“, berichtete Gräfenhainichens Bürgermeister Enrico Schilling in seiner Funktion als Vorstandsmitglied des Vereins Dübener Heide, der zusammen mit Tornau Veranstalter dieses traditionellen Events sind.