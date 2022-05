Safari durch die Welterberegion Anhalt-Dessau-Wittenberg mit Picknickkorb

Das Mitteldeutsche Heimatgenuss-Projekt startet Entdeckungsreise durch die Welterberegion. Was in sowie um Wörlitz und Wittenberg geboten wird.

Wörlitz/MZ - Das von Christine Klauder geleitete Projekt „Heimatgenuss Mitteldeutschland“ ist um eine Aktion reicher. Unter dem Motto „Picknicksafari“ soll Kulinarik mit dem Erkunden der Welterberegion Anhalt-Dessau-Wittenberg verbunden werden. In diesen Tagen ist Klauder unterwegs, um die Neuigkeit zu präsentieren. Am Mittwoch hatte sie sich dazu in Wörlitz Partner und Unterstützer aus der Region an die Seite geholt, die da wären: der Chef des Wörlitzer Hofs, Jörg Richter, Stephan Ziegler von „Zieglers“, Theresia Stadler-Philipp von „Kramer und Konsorten“ aus Kemberg und die Leiterin der Wittenberger Touristinformation, Kristin Ruske.