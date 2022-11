Der Rückkehrertag 2022 in Wittenberg findet am 27. Dezember von 10 bis 14 Uhr im Stadthaus statt. Bei der Veranstaltung präsentieren etwa 30 Unternehmen aus der Region verschiedene Stellenangebote.

Wittenberg/MZ/CNI - Mit Postkarten, die in diesen Tagen manchem Haushalt zugegangen sind, wird für den Rückkehrertag 2022 in Wittenberg geworben. Die gemeinsame Initiative des Landkreises und der Lutherstadt Wittenberg sowie der Agentur für Arbeit Dessau-Roßlau-Wittenberg findet zum sechsten Mal statt, sie wird am 27. Dezember von 10 bis 14 Uhr im Stadthaus durchgeführt.