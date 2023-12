Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ. - Der in Wittenberg vergebene Lucas-Cranach-Preis 2024 geht an Roswitha Porwol. Der Stadtrat hat dies bei einer Wahl im nicht öffentlichen Teil seiner Sitzung am Mittwoch so bestimmt, geht aus einer Pressemitteilung hervor. „Im Rahmen des Neujahrsempfangs am 12. Januar wird die Ehrung übergeben“, heißt es weiter. Insgesamt standen 15 Kandidaten, die von Bürgern und Vertretern der Stadtgesellschaft bereits 2022 vorgeschlagen worden waren, zur Wahl.