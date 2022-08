Rollen-Tausch für Fest in Bad Schmiedeberg

Bad Schmiedeberg/MZ - Celine Beyer und Daniel Müller verwandeln sich an diesem Wochenende. Aus den beiden jungen Bad Schmiedebergern wird mit Hilfe schwerer Gewänder jenes Kurfürstenpaar, dem die Stadt so einiges zu verdanken hat. Das Margarethenfest, das bis Sonntagabend gefeiert wird, erinnert bekanntlich an historisches Geschehen. Smedeberg war durch die Hussiten gebrandschatzt worden. 1431 heiratete Margaretha von Österreich Kurfürst Friedrich II. (der Sanftmütige) aus Torgau. Auf der Rückreise von der Hochzeit wurde Station in Smedeberg gemacht. Beim Empfang füllte das Paar der Legende nach einen zuvor geleerten Weinkelch mit Gold-Dukaten bis zum Rand. Das Geld half entscheidend, den Stadtwald zu kaufen und die in Trümmern liegende Stadt wieder aufzubauen.