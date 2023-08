Zehn Wohnblöcke in Wittenberg waren nach einem Rohrbruch in der Nacht zum Freitag ohne Wasser gewesen. Ein Wasserwagen hat die Bewohner vorübergehend versorgt.

Stau nach Havarie an Dessauer Straße - Wohnblöcke wieder mit Wasser versorgt

Rohrbruch in Wittenberg

Zehn Wohnblöcke mussten am Morgen auf Wasser aus dem Hahn verzichten und wurden durch Wasserwagen versorgt.

Wittenberg/MZ - An der Dessauer Straße Ecke Schillstraße in Wittenberg ist in der Nacht zum Freitag ein Wasserrohr gebrochen und hat zehn Wohnblocks von der Versorgung abgeschnitten.