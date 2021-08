„Rock around Barock“ auf dem Klosterhof in Coswig

Die Mitglieder der Jungen Gemeinde in Coswig organisieren und führen „Rock around Barock“ in Eigenregie durch. Was diesmal anders ist.

Coswig - Für Bastian Loran und die vielen anderen kleinen und großen Helfer geht es eigentlich schon heute los. Der Klosterhof muss vorbereitet werden, denn am morgigen Freitag ist es wieder soweit: Dann steht ab 18 Uhr die mittlerweile 15. Auflage des hiesigen Konzerterfolgs „Rock around Barock“ auf dem Programm.

Highlight des Jahres

„Die vielen Stände müssen aufgebaut werden, und für Bestuhlung müssen wir sorgen“, beginnt Loran zu berichten, „und natürlich müssen wir all die organisatorischen Dinge für morgen klären.“ Denn auch am Freitag ab 20 Uhr, wenn es dann losgeht, muss Loran sich in erster Linie auf seine Jugendgruppe verlassen können. Nervös ist der 47-Jährige nicht, „Rock around Barock“ hat in der Vergangenheit schon oft für Furore gesorgt, und so haben seine jungen Männer und Frauen oft bewiesen, dass sie das stemmen können. Denn das gesamte Event wird federführend durch die Mitglieder der Jungen Gemeinde organisiert und durchgeführt.

Loran ist Gemeindepädagoge der Evangelischen Kirche Anhalts und leitet die Jugendgruppe seit 2006. „Das sind so etwa zehn bis zwölf Jugendliche, die sich bei uns wöchentlich treffen“, berichtet er der Mitteldeutschen Zeitung. Bis zu 280 Gäste hatte man in der Vergangenheit zu den Rockkonzerten, die üblicherweise in der Nikolaikirche - direkt unter der wunderschönen Orgel – stattfanden, in das kleine Elbstädtchen locken können, so dass auch in diesem Jahr mit 250 Besuchern gerechnet wird. Das möchte organisiert sein.

„Diese Veranstaltung ist für uns das große Highlight des Jahres“, versucht Loran den Stellenwert zu erklären und verrät: „Da helfen auch noch ehemalige Mitglieder der Gruppe mit.“ Außerdem stoßen weitere befreundete Jugendliche dazu, so dass alles seinen ungestörten und gewohnten Gang geht. „Insgesamt sind es etwa zwanzig Helfer und Helferinnen“, so Loran.

Bedienungen an den Ständen, Einlass, Künstlerbetreuung und freilich auch Ordnerdienste werden komplett von den Jugendlichen übernommen. „Wir haben einen exakten Zeitplan, so dass jeder weiß, wann er wo eingeteilt ist.“ Im Übrigen verspricht das diesjährige Line Up des kostenfreien Konzertes Abwechslung pur. Neben The Porters, die als Headliner engagiert wurden und durch ihre extravagante Punk Rock Musik bekannt sind, verspricht die Cantina Band, dass sie ihr Publikum mit Coversongs auf eine Reise durch die aktuelle Popmusik mitnehmen.

„Voice of Germany“-Finalist Eros Atomus Isler wird mit seiner Gitarre und der markanten, rockigen Stimme einheizen und Hanna, die mit ihrer Stimme sehr an Nina Hagen erinnert möchte im Duo „Hanna und Robin“ mit etwas sanfteren Tönen verzaubern.

Bereits ab 18 Uhr gibt es, mittlerweile auch schon fast traditionell, ein besonderes Bonbon, auf das sich viele Kenner der Veranstaltung ganz besonders freuen.

Erstklassig besetzt

„Seit vier Jahren nun werden wir auch von der Stadt, die ab 18 Uhr einen Poetry Slam organisiert, unterstützt“, berichtet Loran. Junge dichtende Künstler treten in einen Wettstreit, in dem sie ihre Gedichte und Reime in rhythmischer Form interpretieren. Was eine Mischung aus Stand Up Comedy, moderner Rap-Musik und dem klassischen Kabarett ergibt. In der Vergangenheit hatten sich dabei auch in Coswig schon öfter landesweit preisgekrönte Künstler einen ordentlichen „Kampf“ geboten. Auch diesmal ist das Teilnehmerfeld mit beispielsweise David Weber, dem Deutschen Vizemeister aus dem Jahr 2018, und Aron Boks, der mit dem Klopstock Förderpreis für Literatur ausgezeichnet wurde, erstklassig besetzt. (mz)