Roboter sind bald in der Stadtbibliothek Wittenberg unterwegs

Wittenberg/MZ - Ein ganzes Arsenal an digitalen Möglichkeiten wird die neue Wittenberger Stadtbibliothek in naher Zukunft ihren Nutzerinnen und Nutzern bieten. Das beginnt bei „schlauen“ Regalen und hört bei Mini-Robotern, die sich im Wortsinn kinderleicht programmieren lassen, nicht auf. In einzelnen Exemplaren bevölkern letztere, Bee-Bots und Ozobots, bereits heute die Bücherei in ihrem Ausweichquartier Altes Rathaus. Mit der Neueröffnung der Bildungsinstitution im kommenden Jahr wird ungleich mehr davon hinzukommen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<