In den 1990er Jahren besucht die damalige Bundestagspräsidentin mehrfach die Lutherstadt. Unter anderem für die Cranach-Stiftung hat sie die Schirmherrschaft übernommen. Am 1. Februar ist sie im Alter von 88 Jahren gestorben. Wie sich Wittenberger an sie erinnern.

Rita Süssmuth (2.v.r.) im Jahr 1996 in Wittenberg: Damals hat die Bundestagspräsidentin auch den Cranach-Hof am Markt besucht.

Wittenberg/MZ. - Manche Themen sind immer aktuell. Zwar mögen sie durch die Zeiten im neuen Gewand daherkommen, aber im Kern bleiben sie doch gleich. Die Frage etwa, wie sich Politik vermittelt, kann heute noch genau so diskutiert werden wie vor 30 Jahren. So lange ist es bald her, dass Rita Süssmuth bei Friedrich Schorlemmer in dessen Reihe „Lebenswege“ in Wittenberg zu Gast war.