Leon van Dijks Revision wird in Leipzig zurückgewiesen.

Das Urteil des Magdeburger Oberverwaltungsgerichts wurde in Leipzig grundsätzlich bestätigt.

Leipzig/Coswig/MZ - „Die Revision ist zurückgewiesen worden“, informiert Carsten Tegethoff, Pressesprecher am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Dort wurde am Dienstag vor dem vierten Senat jener Coswiger Bebauungsplan diskutiert, der unter dem Namen „Saustall-Düben“ bekannt wurde.