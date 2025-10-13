Ortsdurchfahrt ist ab 13. Oktober gesperrt. Was das für Anwohner und Pendler bedeutet.

Die Vorbereitungen sind bereits abgeschlossen. Beschilderung und Absperrungen wurden in den vergangenen Tagen aufgestellt.

Reuden/MZ. - Kaum ein Jahr nach der umfassenden Sanierung der Ortsdurchfahrt in Reuden wird die Straße erneut für mehrere Wochen gesperrt. Grund sind Arbeiten an der Abwasseranlage, wie KembergsBürgermeister Torsten Seelig (CDU) auf MZ-Anfrage mitteilte. Die Maßnahme beginnt an diesem Montag, 13. Oktober, und soll voraussichtlich vier bis sechs Wochen dauern, teilt der Rathauschef mit. Zuständig für die Baudurchführung ist der Abwasserzweckverband.