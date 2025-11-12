weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wittenberg
    4. >

  4. Technikhilfe in Wittenberg: Reparaturcafé Wittenberg: So rettet ein Tüftler kaputte Geräte vor dem Müll

Technikhilfe in Wittenberg Reparaturcafé Wittenberg: So rettet ein Tüftler kaputte Geräte vor dem Müll

Ob Kaffeemaschine, Schwibbogen oder Backofen – im Nachbarschaftstreff Wittenberg West wird fast alles repariert. Wolfgang Niemann hilft ehrenamtlich und zeigt, dass viele Geräte noch lange nicht kaputt sind.

Von Lea Fischer 12.11.2025, 12:00
Wolfgang Niemann werkelt im Wittenberger Reparaturcafé, diesmal an einer Waage.
Wolfgang Niemann werkelt im Wittenberger Reparaturcafé, diesmal an einer Waage. (Foto: Lea Fischer)

Wittenberg/MZ. - Freitagnachmittag im Nachbarschaftstreff Wittenberg West: Wolfgang Niemann hat alle Hände voll zu tun. Wie jede Woche ist es wieder Zeit für das Reparaturcafé. An seinem Arbeitsplatz, zwischen Kabeln, Muttern und Messgeräten, schraubt der 73-Jährige konzentriert an einer Waage. Das Gerät heize sich bei Benutzung auf, erklärt der ehemalige Montageschlosser. Auch die Anzeige will nicht so richtig.