Ob Kaffeemaschine, Schwibbogen oder Backofen – im Nachbarschaftstreff Wittenberg West wird fast alles repariert. Wolfgang Niemann hilft ehrenamtlich und zeigt, dass viele Geräte noch lange nicht kaputt sind.

Wittenberg/MZ. - Freitagnachmittag im Nachbarschaftstreff Wittenberg West: Wolfgang Niemann hat alle Hände voll zu tun. Wie jede Woche ist es wieder Zeit für das Reparaturcafé. An seinem Arbeitsplatz, zwischen Kabeln, Muttern und Messgeräten, schraubt der 73-Jährige konzentriert an einer Waage. Das Gerät heize sich bei Benutzung auf, erklärt der ehemalige Montageschlosser. Auch die Anzeige will nicht so richtig.