Rentner findet keinen Politiker in Wittenberg, der ihm zuhört

Wittenberg/MZ - Ernst Schulz macht sich Sorgen. „Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich Angst habe, zum Monatsende nicht mehr klarzukommen“, sagt der nun 80-Jährige, „und dabei habe ich mein Lebtag gearbeitet.“ Die derzeitige Situation, in der alles teurer werde, verunsichere den Wittenberger Senior enorm. Daher versuche er schon seit einiger Zeit mit Kommunal- und Landespolitikern in Wittenberg ins Gespräch zu kommen. Ohne Erfolg! „Die Parteien möchten doch, dass wir uns einmischen“, sagt Schulz. „Aber wenn jemand kritische Fragen stellt, ducken sie sich weg“, wirft er vor, „wie sollen denn die vielen Nichtwähler zum Wählen gebracht werden, wenn nie jemand da ist?“

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<