Renault brennt an A9 bei Coswig aus

Coswig/MZ - An der A9-Abfahrt Coswig ist am späten Freitagnachmittag ein Auto ausgebrannt. Das hat am Montag der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst Dessau mitgeteilt. Nach Angaben der Beamten war ein Renault-Fahrer in Richtung München unterwegs, als kurz vor der Ausfahrt Coswig plötzlich leichter Rauch aus der Motorhaube drang. Der Mann verließ mit seinem Auto die Autobahn - und plötzlich schlugen Flammen aus dem Motorraum. Der Fahrer und ein zweiter Insasse verließen das Fahrzeug, das dann völlig ausbrannte. Beide Personen blieben unverletzt. Die Ursache des Brandes ist ungeklärt. Foto: FEuerwehr Coswig