Reinsdorf: Bus gerät auf Gegenfahrbahn und kollidiert mit Pkw - 72-Jährige verletzt

In Reinsdorf sind ein Bus und Pkw kollidiert (Symbolbild).

Reinsdorf - Am 17.11.2021 fuhr ein 63-jähriger Busfahrer um 15.30 Uhr in Reinsdorf die abknickende Vorfahrtsstraße entlang. In der Kurve kam er auf Grund der Länge des Fahrzeuges auf die Gegenfahrbahn, wobei es zum leichten Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw kam.

Durch die Vollbremsung des Busfahrers wurde eine 72-jährige Insassin des Busses leicht verletzt. Am Pkw entstand Sachschaden, der 58-jährige Fahrer blieb unverletzt.