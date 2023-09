Eutzsch/Pratau/MZ - Am Donnerstag befuhr der 40-jährige Fahrer eines Pkw um 19.06 Uhr die L 131 aus Richtung Eutzsch kommend in Richtung Pratau. In Höhe des Industrieparks kreuzte, seinen Angaben zufolge, ein Reh von links nach rechts die Fahrbahn.

Daraufhin sei er ausgewichen und dabei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. In der weiteren Folge touchierte er auf dem Grünstreifen vier Bäume, bevor er zum Stehen kam. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch festgestellt.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 0,41 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet, der Führerschein sichergestellt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zudem entstand Sachschaden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.