Landtagspräsident Gunnar Schellenberger besucht die Domäne in Wörlitz. Was eine Wärmepumpe damit zu tun hat.

Wörlitz - Landtagspräsident Gunnar Schellenberger hat die Wörlitzer Domäne besucht. Anlass war die Präsentation einer dort jetzt installierten Luft-/Wasser-Wärmepumpe. Das Besondere an diesem Projekt: Um solch innovative Technik zwar zu nutzen, nicht jedoch zu sehen, ist die 250 Kilo schwere „Maschine“ auf dem Dachboden installiert.

Schellenberger nannte dies ein gelungenes Beispiel von „modern denken in beide Richtungen, nämlich in die Zukunft wie in die Vergangenheit“. Schließlich war die Wörlitzer Domäne schon seit ihrer Erbauung 1783 bis 1787 ein „innovation hub“ für die Landwirtschaft mit großer Strahlkraft bis in ferne Länder. Schellenberger kündigte für den kommenden Herbst eine Expertentagung zum Thema regenerative Energien im Denkmal an. Und er bezeichnete die Zusammenkunft in Wörlitz als „Auftaktveranstaltung“.

Als Präsident des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz wolle er der Denkmalpflege einen besonderen Fokus in seiner Arbeit verleihen: „Hier kann und soll Sachsen-Anhalt eine Vorreiterrolle spielen“. In dem Zusammenhang würdigte er das Engagement des Domänen-Bauherrn Sven Kielgas und beglückwünschte ihn für die neuen Fortschritte bei der Bauforschung. „Die bauzeitliche Gestaltung und Funktionen der Räume im 18. Jahrhundert können wir inzwischen so gut wie lückenlos auch in den Details nachweisen“, so Kielgas, der sich für die vielfältige Förderung bedankte. (mz)