Matthias Lauterbach sieht Karl Lauterbachs Reform kritisch Reform als Risiko für Wittenberger Krankenhaus: „Kann in Schieflage geraten“

Das Kliniksystem in Deutschland soll reformiert werden. Am Entwurf gibt es Kritik. Wie die Vorschläge in Wittenberg bewertet werden, erklärt der Geschäftsführer vom Krankenhaus „Paul Gerhardt Stift“. Auch auf das Herzzentrum in Coswig geht er ein.