Mittelalterdorf in Coswig Rechtsstreit um die Havenburg - Potenzielle Investoren sagen aus

Zweiter Prozesstag im Gesellschafterstreit um die Havenburg ist absolviert. Mittelalterdorf an der Marina Coswig heißt mittlerweile Festung Mittelelbe.

Von Andreas Hübner 14.11.2025, 07:48
Ein Blick in einen der kleinen Straßenzüge im Mittelalterdorf an der Marina Coswig.
Ein Blick in einen der kleinen Straßenzüge im Mittelalterdorf an der Marina Coswig. (Foto: Thomas Klitzsch)

Coswig/Dessau/MZ. - Am Mittwoch wurden die beiden Verfahren im Zusammenhang mit dem Gesellschafterstreit um die Havenburg – die mittlerweile zu Festung Mittelelbe umbenannt ist – an der Marina Coswig vor der zweiten Zivilkammer am Landgericht Dessau-Roßlau fortgesetzt. Nachdem die Prozesse Anfang Dezember 2024 ihren Auftakt erfahren hatten, handelte es sich in dieser Woche erst um den zweiten Verhandlungstag.