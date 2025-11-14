Zweiter Prozesstag im Gesellschafterstreit um die Havenburg ist absolviert. Mittelalterdorf an der Marina Coswig heißt mittlerweile Festung Mittelelbe.

Rechtsstreit um die Havenburg - Potenzielle Investoren sagen aus

Ein Blick in einen der kleinen Straßenzüge im Mittelalterdorf an der Marina Coswig.

Coswig/Dessau/MZ. - Am Mittwoch wurden die beiden Verfahren im Zusammenhang mit dem Gesellschafterstreit um die Havenburg – die mittlerweile zu Festung Mittelelbe umbenannt ist – an der Marina Coswig vor der zweiten Zivilkammer am Landgericht Dessau-Roßlau fortgesetzt. Nachdem die Prozesse Anfang Dezember 2024 ihren Auftakt erfahren hatten, handelte es sich in dieser Woche erst um den zweiten Verhandlungstag.