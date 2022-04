Reaktionen der Kandidaten im Wahlkreis 70

Punkt 18 Uhr beginnt die Stimmenauszählung im Wahllokal in der Sekundarschule in Elster, links Wahlvorsteher Tino Petrik.

Jessen/Wittenberg/MZ - Verhalten fiel die Reaktion auf die erste Prognose zur Bundestagswahl bei der regionalen CDU aus: keine Freude, kein Entsetzen. Vertreter der Partei und Unterstützer des Direktkandidaten Sepp Müller hatten sich am Abend in Radis in der alten Gutsscheune versammelt.