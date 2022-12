Rauschebart besucht Wörpener Meisennest

Der Weihnchtsmann zu Gast in der Kita „Meisennest".

WÖRPEN/MZ - Das hatten einige Kinder tatsächlich noch nie erlebt! Mit immer größer werdenden Augen bestaunten sie den bärtigen, kräftigen Mann, der mit dicken Winterstiefeln und in funkelnd roter Montur am Mittwoch plötzlich mitten in der Kita stand: der Weihnachtsmann!