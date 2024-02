Räuberischer Diebstahl in Wittenberg: Täter in U-Haft

Wittenberg/MZ - Am Montagabend, dem 26. Februar, kam es in einem Supermarkt in der Straße der Befreiung in Lutherstadt Wittenberg zu einem räuberischen Diebstahl.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei beobachtete ein Mitarbeiter des Marktes gegen 19:30 Uhr, wie ein Kunde Waren in seiner Bekleidung verstaute. Nachdem der Mann den Kassenbereich ohne zu bezahlen passiert hatte wurde er vom Marktmitarbeiter im Ausgangsbereich des Supermarkts auf die Diebstahlshandlung angesprochen. Nach zunächst lautstarkem Abstreiten des Diebstahls warf der Täter einen Teil des Diebesgutes in Richtung des Kassenbereiches, ergriff eine Bierflasche am Flaschenhals, drohte in Richtung des Mitarbeiters und holte zum Schlag aus. Durch das Eingreifen zweier Zeugen konnte der Angriff unterbunden und der Täter bis zum Erscheinen der Polizei festgehalten werden.

Es erfolgte die vorläufige Festnahme und Durchsuchung des 23-jährigen Mannes. Dabei wurde weiteres Diebesgut – Lebensmittel und Getränke – aufgefunden.

Nach Aktenvorlage bei der zuständigen Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau wurde gegen den Beschuldigten am 27. Febraur Haftantrag gestellt. Nach Vorführung vor dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgerichts Wittenberg verkündete dieser den Untersuchungshaftbefehl und ordnete die Untersuchungshaft an. Es erfolgte die Verbringung in eine Justizvollzugsanstalt.