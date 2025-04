Der zwölfjährige Jamil aus Wittenberg kämpft in der Castingshow „The Voice Kids“ um den Einzug in das Finale. Welche Überraschung seine Mutter für ihn vorbereitet hat, von der er noch nichts ahnt.

Teilnehmer in TV-Show

Wie sich der Schüler aus Wittenberg auf das Halbfinale vorbereitet hat und was er hinter den Kulissen der TV-Show erlebt hat.

Wittenberg/Berlin/MZ - Es bleibt spannend für den zwölfjährigen Jamil. Der Nachwuchsrapper aus Wittenberg hat sich in der 13. Staffel von „The Voice Kids“ in die Knockout-Runde gekämpft und steht nun vor einer weiteren großen Herausforderung. Nach einem unvergesslichen Ausflug in das Disneyland Paris mit seinen Mitstreitern muss er erneut sein Können unter Beweis stellen.