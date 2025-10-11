Immer mehr Orte verlieren Einkaufsmöglichkeiten. In Radis will man das ändern: Ein Dorfladen im Containerformat könnte die Versorgung übernehmen. Wovon eine Umsetzung nun abhängt.

Radis will Nahversorgung mit Container-Dorfladen sichern – das steckt hinter dem Projekt „Dein Schopp“

Volles Haus in Radis. Viele Einwohner sind der Einladung zur Vorstellung des Projekts „Unser Schopp“ gefolgt.

Radis/MZ. - In Radis redet man wieder übers Einkaufen. Ein Satz, der in vielen Dörfern längst nichts Alltägliches mehr ist. Wo früher ein Konsum, ein Bäcker oder ein kleiner Lebensmittelladen standen, sind heute mitunter leere Schaufenster, vergilbte Rollläden – oder schlichtweggar nichts mehr vorhanden. Die Folge: Vor allem ältere Menschen müssen für Grundnahrungsmittel kilometerweit fahren, Dörfer verlieren an Attraktivität. In Radis will man das nicht länger hinnehmen.