Wittenberg/Jessen/MZ - Eigenen Angaben zufolge befuhr die 40-jährige Fahrerin eines Peugeot am 9.Oktober um 07.05 Uhr in Wittenberg die Fröbelstraße in Richtung Dessauer Straße mit der Absicht, nach rechts auf diese in Richtung Coswig abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 60-jährigen Radfahrer, welcher den Radweg der Dessauer Straße aus Richtung Wittenberg kommend in Richtung Coswig befuhr. Der Radfahrer kam zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde vor Ort durch Rettungskräfte medizinisch versorgt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Ein 23-jähriger Radfahrer befuhr am 9. Oktober um 11.40 Uhr in Jessen die Straße Höfchen mit der Absicht, die Wittenberger Straße zu überqueren, um geradeaus in die Straße Beerenwinkel zu fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden VW, dessen 41-jähriger Fahrer die Wittenberger Straße aus Richtung Markt kommend befuhr. Der Radfahrer wurde verletzt und zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw als auch am Fahrrad entstand Sachschaden.